Женщина бросила на соседей больного грудного ребенка

В городе Мариуполе Донецкой области будут судить россиянку, которая бросила своего больного четырехмесячного ребенка на соседей и скрылась.

Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области со ссылкой на начальника отдела по защите прав детей облпрокуратуры Викторию БАКШАЕВУ.

По ее словам, прокуратуре об этом инциденте стало известно из местных средств массовой информации. Прокурор Приморского района Мариуполя провел проверку по факту, изложенному журналистами, и данные подтвердились.

Так, в ходе проверки выяснилось, что некая гражданка России, прибыла в Украину, где познакомилась с отцом своего будущего ребенка. Здесь, не будучи в браке, она родила девочку, которой диагностировали ряд заболеваний, в том числе и врожденную болезнь сердца.

«Уже через три недели роженицу выписали из больницы, поставив ребенка на учет. Согласно рекомендациям врачей, девочку нужно было периодически приводить на осмотр, но мать от наставлений врачей злостно уклонялась. Тогда она была в принудительном порядке доставлена в больницу», - рассказала В.БАКШАЕВА. При этом она добавила, что провести полный осмотр ребенка врачам не удалось, потому что женщина со своей дочерью сбежала из больницы, затем оставила своего ребенка у соседки и исчезла. Женщина, которой оставили ребенка, немедленно обратилась за медицинской помощью, в больнице грудному ребенку поставили диагноз «пневмония» и госпитализировали.

Правоохранители разыскали мать ребенка и привлекли к уголовной ответственности за злостное уклонение от выполнения родительских обязанностей.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст.166 УК Украины. В данное время досудебное следствие завершено, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.