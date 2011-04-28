Запорожский чиновник нагрел руки на обедах для школьников

В Запорожской области возбуждено уголовное дело против чиновника управления образования Энергодарского горсовета, завысившего на 400 тыс. грн. стоимость питания в учебных заведениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, уголовное дело возбуждено прокуратурой г. Энергодара на основании результатов проверки, в ходе которой установлено, что «фигурант дела, превышая служебные полномочия и действуя в нарушение требований законодательства, после проведения торгов на предмет закупки продуктов питания для учебных заведений города намеренно изменил условия договора».

«Вследствие этого в течение 2010 года незаконно были увеличены цены на продукты питания, а управлению образования Энергодарского городского совета и местному бюджету был причинен материальный ущерб на сумму около 400 тысяч гривен», - сообщили в прокуратуре, отметив, что на сегодняшний день действия чиновника квалифицированы, как совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины – «превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия».

Ведется следствие.