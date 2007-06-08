Ющенко снова зовет Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует сегодня встретиться с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и, возможно, с председателем Верховной Рады V созыва Александром МОРОЗОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время посещения завода «Новатор» в Хмельницком.

Рассказывая о ходе политического кризиса, В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня «мы близки к разрешению кризиса».

Он сообщил, что сегодня по возвращении в Киев планирует встретиться с руководством правительства, «а возможно, и с руководством парламента».