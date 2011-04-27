Еще один чиновник стрелял по людям. Говорит, защищался

В поселке Башкировка Чугуевского района Харьковской области частный предприниматель, арендатор прудов обстрелял из огнестрельного оружия рыболовов, которые пытались там порыбачить.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пострадавший 57-летний местный житель Виталий ДЕНИСОВ.

По словам пострадавшего, он вместе со своим 24-летним крестником накануне Пасхи, 23 апреля, пытались порыбачить на пруду. Вскоре на собственном автомобиле подъехал член исполкома Чугуевского городского совета Александр С., который является арендатором водоема.

В.ДЕНИСОВ сообщил, что С. сразу вытащил из автомобиля огнестрельное оружие, один раз выстрелил в воздух, затем «с криком и бранью» набросился на рыболовов. После этого он толкнул В.ДЕНИСОВА в грудь, от чего тот упал в воду. «После того, как я вылез из воды, он еще два раза стрельнул мне под ноги», - сказал пострадавший.

По словам В.ДЕНИСОВА, физических травм он не получил, но подвергся мощному психологическому давлению. Он сказал, что сразу же после инцидента обратился с заявлением в милицию и, чтобы происшедшее получило огласку - в общественную приемную ВО «Батькивщина» в Чугуеве.

Председатель Чугуевской организации «Батькивщины» Виктория ОДРОУШ корреспонденту УНИАН сообщила, что после обращения мужчины в милицию на него стали давить и требовать забрать заявление.

«Давит власть. Не хотят разглашать, поскольку он (С.) член исполкома, человек, который подорвет авторитет власти», - отметила В.ОДРОУШ. «Человек морально уничтожен. Он его держал под дулом этого оружия и он просто в него стрелял, как в дичь», - возмутилась В.ОДРОУШ.

Она также сообщила, что С. до выборов 2010 года был членом ВО «Батькивщина», но после того, как «присвоил имущество партийной организации и документы», «был с позором» изгнан из «Батькивщины».

Руководитель Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА подтвердила факт написания соответствующего заявления. «Заявление принято. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия», - сказала Л.ВОЛКОВА.

По данным ЦСО, на месте происшествия была обнаружена стрелянная гильза калибра 7,62 мм, у одного из участников конфликта изъят охотничий карабин АКМС-МФ-1 калибра 7,62 мм (есть соответствующее разрешение), который передан на экспертизу для установления факта использования оружия во время указанных событий.

В своих объяснениях владелец оружия сообщил, что во время конфликта 24-летний парень схватил в руки нож, поэтому он был вынужден произвести предупредительные выстрелы из оружия для самозащиты.

Человеком, который открыл стрельбу по рыбаку, был член исполкома Чугуевского горсовета, сообщает «Харьков. Комментарии». В пресс-службе ГУ МВДУ в Харьковской области изданию заявили, что против чиновника уже возбудили уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело, сейчас проводится расследование происшествия», - сказали в пресс-службе.