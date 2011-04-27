Зятя Черновецкого видели в Монако

Зять мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Вячеслав СУПРУНЕНКО с 4 по 12 марта находился на территории Монако.

Об этом пишет сегодня газета "КоммерсантЪ-Украина", ссылаясь на документ, переданный руководителем украинского бюро Интерпола Василием НЕВОЛЕЙ в Генеральную прокуратуру Украины.

Как отмечает издание, в этом документе сообщается, что В.СУПРУНЕНКО был объявлен в международный розыск 15 апреля. В тот же день на него на сайте Интерпола была выставлена "красная карточка", предписывающая правоохранительным органам задержать В.СУПРУНЕНКО, если он будет обнаружен на территории одного из государств-членов Интерпола.

В письме также указано, что, согласно сообщению бюро Интерпола в Княжестве Монако, В.СУПРУНЕНКО с 4 по 12 марта "проживал в одном из отелей на территории Монако".

По данным некоторых СМИ, в Монако имеется недвижимость, принадлежащая Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.