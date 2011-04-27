На рейде Новороссийска завершилась весенняя активация Blakseafor

На внешнем рейде порта Новороссийск завершилась весенняя активация оперативного соединения кораблей Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blakseafor, длившаяся с 5 апреля. Украинские Военно-морские силы представлял корабль управления «Славутич».

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь командующего Черноморским флотом РФ капитан 1-го ранга Вячеслав ТРУХАЧЕВ, после трехдневного пребывания с дружеским визитом в порту Новороссийска, корабли эскадры вышли в море.

По сложившейся традиции, после выхода кораблей из Цемесской бухты, в знак завершения активации состоялось их торжественное прохождение вдоль борта флагманского корабля соединения - фрегата ВМС Румынии «Марашешты».

Перед этим на борту «Марашешты» под руководством командующего соединением капитана 1-го ранга Константина ЧИОРОБЕЯ состоялось подведение итогов активации и предпоходовая конференция.

По информации А.ТРУХАЧЕВА, официальным окончанием активации стала смена оперативного управления кораблями, которое перешло от командующего Blakseafor к командованиям национальных ВМС.

Возвращение «Славутича» в Севастополь намечено на 28 апреля.