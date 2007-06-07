Бессмертный не может выцарапать свою трудовую книжку у Мороза

“Еще в апреле месяце, после назначения меня заместителем главы Секретариата Президента, я написал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом я уже неоднократно говорил”, - сказал в интервью сайту RAZOM Роман Безсмертний.

Он сообщил, что еще вчера утром очередной раз пытался забрать в Аппарате ВР трудовую книжку. “Эта волокита длится еще с апреля. Я назначен на должность в Секретариат Президента, а трудовую из парламента не могу забрать”, - добавил он.

“Более того, кроме моего заявления, есть еще решение Межпартийного съезда Блока “Наша Украина” о сложении депутатских полномочий, - подчеркнул Бессмертный. - После того, как мне вчера опять не отдали трудовую крижку, я обратился с официальным письмом к руководителю Аппарата ВР Валентину Зайчуку и сообщил ему, что мне не отдают трудовую книжку”.

Роман Бессмертный сказал, что если он сегодня, 7 июня, не заберет свою трудовую, то уже завтра собирается обратиться в суд.

Как известно, сегодня спикер парламента Александр Мороз сказал, что Роман Безсмертний, в нарушение законодательства, одновременно совмещает полномочия народного депутата с должностью заместителя главы Секретариата Президента. Экс-спикер угрожает обратиться в суд по поводу прекращения полномочий народного депутата Украины Романа Бессмертного.