"Трезубовцы" могут потребовать оплату за взрыв бюста Сталина

Адвокаты будут требовать возмещения морального вреда за содержание в СИЗО членов ГО ВО «Тризуб» имени Степана Бандеры, обвиненных в повреждении памятника Сталину в Запорожье.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН адвокат обвиняемых Сидор КИЗИН, который в то же время возглавляет Житомирскую областную организацию ВО "Свобода".

По его словам, "сначала ребятам инкриминировали хулиганство, затем – причинение ущерба в особо крупных размерах". "Обвинение - абсурдное. На судебном заседании прокурору ставили вопрос: в чем оно заключается? Их обвиняют в повреждении или уничтожении имущества? Он на это не смог ответить", - заметил С.КИЗИН.

"Ущерб может быть нанесен только в случае установления права собственности на него. В данном случае этот памятник установлен незаконно. Есть предписание о его демонтаже и постановление о штрафе. Прокуратура Запорожской области должна была бы через суд обязать Компартию демонтировать памятник. Правда, это сделали ребята. Они еще могут попросить, чтобы их работы оплатили", - добавил С.КИЗИН.

Он отметил, что адвокаты также будут требовать закрытия уголовного дела, возбужденного против "тризубовцев".

Справка УНИАН. Памятник Сталину в Запорожье был установлен 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили бюст Сталина, отрезав голову. В новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего памятник Сталину было полностью разрушен.

Правоохранительные органы по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержали больше 10 членов ВО "Тризуб".

13 апреля Жовтневый районный суд Запорожья выпустил из-под ареста членов ВО «Тризуб» на поруки народных депутатов от «Нашей Украины».