Поезд Киев - Москва убил женщину
09:10, 21 апреля 2011Общество
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На станции в Бахмаче
В Черниговской области под колесами поезда "Киев - Москва" погибла женщина.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской областной госадминистрации.
Несчастный случай произошел в городе Бахмач на железнодорожной станции „Бахмач-Киевский”. Скорый поезд № 6 сообщением "Киев – Москва" смертельно травмировал женщину в возрасте 45-50 лет. Личность погибшей устанавливается.
Задержки движения железнодорожного транспорта не было.
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