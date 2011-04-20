Врач обвиняется в изнасиловании школьницы под наркозом

Ленинский суд Курска сегодня приступит к рассмотрению дела бывшего сотрудника городской клинической больницы, который обвиняется в изнасиловании 15-летней школьницы, усыпленной им с помощью сильнодействующих препаратов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда, уточнив, что судебный процесс будет закрытым.

По информации следственного управления Следственного комитета РФ по Курской области, ученица девятого класса поступила в отделение анестезиологии-реанимации, где ее осмотрел анестезиолог Г. Тогда он и "решил совершить в отношении больной насильственные действия сексуального характера", говорится в сообщении.

Чтобы реализовать свой замысел, врач без оценки состояния больной назначил ей уколы сильнодействующих лекарств "Реланиум" и "Фенорелаксан". После того как медсестра сделала уколы, Г. зашел в палату к спящей больной и, раздев ее, стал прикасаться руками, снимая процесс на мобильный телефон. Затем назначил школьнице еще один укол "Фенорелаксана", а ночью снова зашел к девушке в палату, снял с нее одежду и изнасиловал.

Почувствовав сильную боль, пациентка проснулась, но не могла оказать врачу сопротивление или позвать на помощь из-за действия введенных ей препаратов.

Как сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Курской области, следствие располагает серьезными доказательствами вины Г., в том числе видеозаписью с видеокамеры мобильного телефона, на которую медик снимал школьницу. "Однако сам он себя виновным в изнасиловании не признает, утверждая, что ничего подобного не совершал", - уточнил старший помощник.