МИД выясняет обстоятельства депортации Жулинского

Министерство иностранных дел Украины занимается выяснением обстоятельств и причин депортации советника Президента Украины Николая ЖУЛИНСКОГО с территории России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ.

«По состоянию на сегодняшнее утро мне не известны разъяснения российской стороны», сказал В.ХАНДОГИЙ. По его словам, «МИД, в частности Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге, занимается этим вопросом».

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 июня, Н.ЖУЛИНСКИЙ рассказал агентству, что вместе с супругой и дочерью с частным визитом прилетел в Санкт-Петербург. Однако в аэропорту “Пулково-2” представитель пограничной службы сообщил, что ему запрещен въезд на территорию РФ, не объясняя причин.

МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность фактом отказа во въезде 5 июня с.г. на территорию Российской Федерации советнику Президента Украины, председателю Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, председателю Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины Н.ЖУЛИНСКОМУ.

Министерство иностранных дел Украины призывает российскую сторону предоставить разъяснения относительно оснований введения практики запрещения на въезд на территорию Российской Федерации гражданам Украины, действия или публичные заявления которых не привели к нарушению российского законодательства и не были направлены на подрыв национальной безопасности России. В случае отсутствия обоснованных мотивов, МИД полсиь безотлагательно предоставить гражданину Украины Н.ЖУЛИНСКОМУ разрешение на въезд на территорию Российской Федерации.