Россия не признает решения украинских судов о передаче объектов гидрографии

Россия по-прежнему не намерена признавать решение украинских судов о передаче Украине объектов навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий КАРАСИН на совместной пресс-конференции с первым заместителем министра иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО по итогам пятого заседания подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота России и его пребывания на территории Украины Украинско-российской межгосударственной комиссии, которая проходила сегодня в Киеве.

«Мы согласились в том, что такие вопросы мы выносим на межгосударственный уровень, а стало быть решение местных судов, поселковых судов не подпадает под этот критерий и как бы не является для нас истиной в последней инстанции», - сказал Г.КАРАСИН.

По его словам, вопросы, связанные с пребыванием Черноморского флота России на территории Украины являются компетенцией двух государств. «Мы уважаем сложившийся уклад в Украине и судебные инстанции в Украине, но для нас главными критериями являются решения на межгосударственном уровне, поскольку это определено базовыми соглашениями», - добавил Г.КАРАСИН.

В свою очередь В.ОГРЫЗКО отметил, что Украина выходит из того, что украинский суд любого уровня выносит решения от имени государства Украина, и поэтому такое решение должно выполняться.

«То, что украинские суды выносят решения, и их необходимо выполнять, у нас во всяком случае нет в этом ни единого сомнения», - В.ОГРЫЗКО.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждался ли на заседании вопрос о возможном повышении арендной платы, Г.КАРАСИН отметил, что этот вопрос был решен еще в 1997 году и «как говорят в судебных инстанциях дискуссии и обжалованию не подлежит».

В свою очередь, В.ОГРЫЗКО отметил, что у украинской стороны по этому вопросу другой подход, и это будет темой для последующего обсуждения сторонами.