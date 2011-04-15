Главнокомандующий ВСУ пригласил финских военных на учения

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Григорий ПЕДЧЕНКО пригласил представителей Сил обороны Финляндии принять участие в украинско-американских тактических учениях “Репид Трайдент-2012”.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, соответствующее приглашение он передал в ходе визита в Финляндскую Республику.

Соответствующие военные учения планируется провести с 23 июля по 3 августа следующего года на базе Международного центра миротворческой и безопасности в Яворивском районе Львовской области.

Также во время визита главнокомандующий ВСУ провел переговоры с командующим Силами обороны Финляндии генералом Ари ПУХЕЛОЙНЕНОМ, в ходе которых были обсуждены вопросы реформирования и развития вооруженных сил обеих стран, а также состояние и перспективы украинско-финского военного сотрудничества.

Кроме того, члены украинской делегации посетили Карельскую бригаду, ознакомились с реформами, которые проводятся в финской армии, поделились опытом миротворческой деятельности и определили пути дальнейшего сотрудничества.