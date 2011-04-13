Во Львове почтили память замученных в нацистском концлагере

После 70-летнего замалчивания во Львове почтили память сотен тысяч замученных в нацистском концлагере «Шталаг-328».

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Американского объединения комитетов для евреев бывшего Советского Союза.

На территории Цитадели во Львове в 1941-1944 годах действовал один из крупнейших в Восточной Европе концлагерей для военнопленных - «Шталаг-328». По информации сайта Министерства культуры Украины, из более чем 284 тыс. заключенных - насильственной смертью – в результате расстрелов, пыток, голода, заражения инфекционными болезнями – погибли более 142 тыс. военнопленных – украинцев, русских, белорусов, евреев, грузин, армян, казахов, поляков, французов, итальянцев, бельгийцев, представителей других национальностей.

11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских лагерей, за невинно замученных прошла поминальная служба у недавно установленного на Цитадели креста. Память жертв почтили минутой молчания.

К кресту, который установлен по решению областной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войн и политических репрессий при поддержке Львовского областного совета, Львовской областной государственной администрации, Львовского городского совета, возложили венки и цветы министр культуры Михаил КУЛИНЯК, заместитель Львовского городского головы Василий КОСИВ, Герой Украины Юрий ШУХЕВИЧ, исследователь Вера ЛЯСКОВСКАЯ, директор Представительства Американского объединения комитетов для евреев Мейлах ШЕЙХЕТ, представитель Национального Совета офицеров Украины, представители Львовской ОГА, депутаты Львовского облсовета, представители дипломатических учреждений во Львове, общественных организаций.

В своем выступлении М.КУЛИНЯК заверил, что приложит все усилия, помогая власти и общине Львова, чтобы соорудить рядом с крестом памятный знак жертвам «Шталага-328».

«Память невинно убиенных стучит в наши сердца. Мы на земле, политой кровью. Наше дело, наша святая обязанность – сделать так, чтобы никто никогда не забывал о тех зверствах, которые здесь происходили. Установление этого креста – это только начало. Я глубоко убежден, что и Министерство культуры, и городская община должны вместе приложить усилия, чтобы на этом месте был создан мемориал жертвам, которые были здесь замучены и расстреляны. Вечная им память», – сказал министр.

В октябре 2010 года приказом министра культуры и туризма Украины бывший немецкий концлагерь военнопленных «Шталаг-328» на Цитадели во Львове был занесен в список объектов историко-культурного наследия Украины.