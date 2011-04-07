Чиновники Госкомитета ветмедицины за 2 недели набрали $400 тысяч взяток

Во время проведения безотлагательных следственных действий в рамках расследования уголовного дела в отношении высокопоставленных должностных лиц Государственного комитета ветеринарной медицины Украины сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у указанных лиц денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 400 тысяч долларов США.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что эта наличность накапливалась на протяжении последних двух недель – собранные с предпринимателей за предоставление разрешительных документов разные суммы взяток хранились в банковских ячейках, а впоследствии должны были быть распределены между входящими в противоправную схему руководителями Комитета.

29 марта с.г. в ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали во время получения взятки в размере 42 тыс. долларов США одного из заместителей председателя, а также руководителя регионального подразделения комитета и ряд привлеченных ими для получения взятки посредников.

По этому факту в отношении указанных лиц Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).

1 апреля с.г. к заместителю председателя комитета Печерским районным судом г. Киева применена мера пресечения в виде взятия под стражу.

Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины осуществляет комплекс мероприятий, направленных на проверку информации относительно функционирования организованной преступной группы из числа высокопоставленных должностных лиц комитета, которые вымогали и получали взятки у предпринимателей, работающих на рынке импорта продукции животного происхождения, и с использованием противоправных схем обеспечивали беспрепятственный ввоз на территорию Украины продукции сомнительного качества.