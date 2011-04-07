Банда совершала нападения на контрактников ЧФ в Севастополе

В Севастополе работники Управления борьбы с организованной преступностью УМВД разоблачили банду, участники которой совершали разбойные нападения, грабежи и шантаж в отношении граждан России, военных контрактной службы Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Организовал и возглавил ОПГ 26-летний уроженец Республики Дагестан РФ. Также в ее состав вошли трое россиян, двое из которых в Украине находились нелегально.

«Установлено, что ОПГ была создана как стабильная вооруженная банда в 2010 году. Главной целью ее участников было получение материальных благ путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений”, - говорится в сообщении. По данным ГУБОП, объектами нападения злоумышленников становились военные, состоящие на службе в ЧФ РФ на контрактной основе. При нападениях на них злоумышленники применяли опасные приемы рукопашного боя.

Так, в конце 2010 года бандиты ворвались в квартиру одного из военнослужащих, у которого гостил его сослуживец, напали на них и, применяя физическое насилие, завладели мобильными телефонами, ноутбуком и кредитными карточками. Нападающие знали, что на эти карточки накануне была перечислена зарплата. Поэтому, угрожая лишением жизни, «выбили» из жертв пин-коды и получили в банкоматах более 7 тыс. грн., отметили в милиции.

В целом, следствием доказана причастность задержанных к 5 грабежам, 3 разбоям и 9 случаям вымогательства.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч.4 ст.187 (разбой), ч.5 ст.186 (грабеж), ч.4 ст.189 (вымогательство),, ч.3 ст.357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч.3 ст.28 (совершение преступления организованной группой), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.30 (ответственность организатора за совершение преступления) Уголовного кодекса Украины.

В данное время все участники ОПГ арестованы, уголовное дело направлено в суд.