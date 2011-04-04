Знакомьтесь: новый проект «УНИАН-Криминал»
Сегодня начал работу
Информационное агентство УНИАН с 4 апреля начало новый проект «УНИАН-Криминал».
На странице «УНИАН-Криминал» в режиме on-line будет публиковаться информация о наиболее резонансных преступлениях, дорожно-транспортных происшествиях, оперативных новостях, видеоинформация с места происшествий, а также комментарии и интервью ведущих специалистов и руководителей правоохранительных органов.
Кроме того, на странице будут размещаться информационно-аналитические публикации.
В информационных рубриках «Громкие дела», «Аферы», «Судебные процессы», «Взяточничество», «Экономические преступления» уже сегодня читайте:
В столице раскрыто утонченное убийство
Львовский суд отпустил киллеров
На Харьковщине дядя год держал в рабстве собственного племянника
На Житомирщине изъято 500 кг взрывчатки
Посадят ли Черновецкого за дерибан киевской земли?
и еще много актуальных новостей по криминальной тематике.