Украинский военный корабль направился в Стамбул

Корабль управления «Славутич» Военно-Морских Сил Украины сегодня вышел из Севастополя в море и взял курс на Стамбул (Турция) для участия в апрельской активации международного оперативного соединения кораблей Blackseafor.

Как передает корреспондент УНИАН, в проводах корабля приняли участие командующий украинских ВМС адмирал Виктор МАКСИМОВ, члены военного совета флота, представители власти и общественности города.

Обращаясь к морякам во время короткого митинга, руководитель вида Вооруженных Сил отметил: «Корабль неоднократно выполнял подобные задачи, и всегда возвращался в родную базу с высокими оценками».

Он выразил уверенность в том, что экипаж выполнит эти задачи на «отлично».

Командующий флота акцентировал внимание собравшихся на том, что на днях большой десантный корабль ВМС Украины «Константин Ольшанский» находится в Средиземном море, где ему, согласно Указу Президента Украины, надлежит выполнить гуманитарную миссию по эвакуации украинских граждан из Ливии.

В связи с этим адмирал В.МАКСИМОВ выразил удовольствие, что корабли национального флота все чаще выходят в море с целью осуществления ответственных задач.

Добрые слова пожелания выразили экипажу первый заместитель главы Севастопольской городской государственной администрации Сергей ЖИВОДУЕВ и заместитель председателя Севастопольского городского совета Сергей АНТОНЕНКОВ. К морякам также обратились почетный председатель общественной организации «Ветераны Военно-Морских Сил Украины» вице-адмирал в отставке Николай КЛИТНЫЙ и священник Украинской православной церкви настоятель храма Вознесения Господнего иерей Борис КРАВЕЦ.

Как сообщили в пресс-центре командование ВМС Украины, во время перехода морем из Севастополя в Стамбул на корабле управления «Славутич» будут проведены учения и тренировки, в частности, по прохождению узости, определения места корабля разными способами, плавание в штормовых условиях и в условиях ограниченной видимости, защите от оружия массового поражения, ведения артиллерийского боя с надводным кораблем противника, по противоминной обороне, а также будут отрабатываться задачи по борьбе за живучесть корабля и другие.

Согласно плану активации, «Славутич» в составе международного соединения кораблей будет задействован в комплексе тактических учений, а также осуществит дружеские визиты в страны-участницы Соглашения.