За поджог кабельного телевидения в Ромнах задержан безработный

В Сумской области милиция установила виновных в поджоге оборудования предприятия «Роменское кабельное телевидение».

Как сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник ССО УМВД Украины в Сумской области Эльвира БИГАНОВА, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали 30-летнего безработного жителя города Сум. Как доказали правоохранители, совершил это преступление мужчина вместе со своим 36-летним приятелем. Последнего, как соучастника, объявили в розыск.

Как сообщал УНИАН, 15 марта с.г. в городе Ромны Сумской области в техническое помещение общества «Роменское кабельное телевидение» зашли двое неизвестных. Они облили легковоспламеняющейся жидкостью телевизионное оборудование, подожгли его и убежали. В результате этого произошел пожар, который был ликвидирован через 40 минут. Люди не пострадали. Огнем около 15 кв. м помещения. По предварительным подсчетам, в результате преступных действий «Роменскому кабельному телевидению» нанесены материальные убытки на сумму приблизительно 300 тысяч гривен.