Завтра на юге и востоке Украины ожидаются дожди

4 апреля, по прогнозам синоптиков, в южной части Украины, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидаются небольшие дожди (днем - местами). На остальной территории без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части порывы 17-22 м/с, местами 25-30 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатах от 3° мороза до 2° тепла; днем 8-13° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и в Крыму - до 18° тепла.

В Киеве и столичной области - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 8-13°. По г. Киеву температура ночью 1-3° тепла, днем 10-12°.