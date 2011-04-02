Эксперт: У Украины могут возникнуть проблемы с сохранением ее территории

В Украине скоро могут возникнуть серьезные проблемы с сохранением ее территориального пространства.

Такое мнение в статье для «Зеркала недели. Украина» высказал академик НАН Украины, бывший министр экономики Богдан Данилишин.

«Сопоставляя тенденции развития землепользования в мире и в Украине, следует отметить две противоположные тенденции. В мире — просторы, пригодные для жизни, все более перенаселяются, дефицитными становятся воздух и вода, землю для застройки многие страны отвоевывают у моря, возрастает нагрузка на плодородные почвы. В Украине наоборот — есть значительные резервы территории, население страны заметно сокращается, качество жилищных условий, здравоохранения, бытовых услуг, социального страхования ухудшается. Есть все основания полагать, что в ближайшие 25 лет естественного прироста населения в Украине не будет происходить», — отмечает Б.Данилишин.

По его словам, в случае усиления таких негативных тенденций в Украине вскоре могут возникнуть серьезные проблемы с сохранением ее территориального пространства. «Реальностью является то, что не так уж и далеко от государственных границ Украины живут народы с быстро растущим населением, поэтому украинские земли естественным образом могут стать объектом миграции их населения», — подчеркивает экс-министр.

Он считает, что противостоять таким процессам можно только путем оздоровления экономической ситуации в Украине.