Кабмин ищет, чем заменить квотирование зерноэкспорта

Правительственный проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждение ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур зарегистрирован в Верховной Раде Украины (№ 8321).

Соответствующая информация размещена на сайте ВР.

В то же время, текст документа на сайте отсутствует.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров принял соответствующий документ, которым, на этапе его рассмотрения на заседании КМУ, предлагалось ввести экспортные пошлины на пшеницу, смесь пшеницы и ржи, полбу - 9%, ячмень - 14%, кукурузу - 12% .

30 марта Кабинет министров продлил действие квот на экспорт зерновых до 1 июля текущего года и увеличил объем квот на экспорт кукурузы на 2 млн. тонн.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 4 октября 2010 года установил до конца года квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы объемом 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя - 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн, гречихи - 1 тыс. тонн.

8 декабря 2010 режим квотирования был продлен до конца марта 2011 года, а размер квот увеличен на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн - до 1 млн. тонн, кукурузы - на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 января 2011 года министр аграрной политики и продовольствия Украины заявил, что правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы.

22 февраля он сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия планирует дать окончательный ответ по поводу ситуации с квотированием зерна в первой декаде марта после того, как будет завершен анализ остатков зерна в Украине.

Зернотрейдеры Евросоюза и США выражают обеспокоенность в связи с вмешательством государства в работу зернорынка, введением квот и непрозрачным их распределением.

Кроме того, 29 марта первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА сообщила, что Украина намерена заменить меры нетарифного регулирования рынка зерна (квотирование экспорта) мерами тарифного регулирования.

«31 марта истекает действие квот на экспорт зерна, и президент Виктор ЯНУКОВИЧ требует подготовить соответствующий акт, согласно которому, если нужны ограничения, то это будут не квоты, а таможенные меры», - сказала И.АКИМОВА.