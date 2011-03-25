Украинцы уже насобирали на премию Шкляру 65 000

На альтернативную Народную Шевченковскую премию для писателя Василия ШКЛЯРА за роман “Залишенець. Чорний Ворон” уже собрано 65 тыс. грн.

Об этом пишет “Газета по-украински” в №43 от 25 марта 2011 года.

Деньги поступили на два счета в банке, который открыл 10 марта председатель Союза писателей Украины Владимир ЯВОРИВСКИЙ и экс-председатель Конгресса украинских националистов Алексей ИВЧЕНКО.

“После скандала с вручением Шевченковской премии начали звонить люди со всего мира”. Депутаты “бютовцы” и “нашеукраинцы” договорились перечислить по тысяче”, - сообщил газете В.ШКЛЯР.

Он также заметил, что вскоре по приглашению украинской диаспоры отправится в Канаду, где в 10-ти городах будет презентовать свой роман “Чорний ворон”.

Писатель также сообщил, что около десяти издательств предложили ему перевести и издать книгу на польском, немецком, английском и русском языках.

“Говорят: Мы завалим этими книгами Крым и Донбасс. Но мне это не интересно”, - отметил писатель.

Как сообщал УНИАН, Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко присудил Шевченковскую премию по литературе писателю В.ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон». Такое решение было принято в результате тайного голосования при поддержке 17 представителей комитета.

4 марта В.ШКЛЯР заявил, что не может принять Шевченковскую премию, пока должность министра образования и науки, молодежи и спорта занимает Дмитрий ТАБАЧНИК.

В тот же день Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о присуждении шестерым деятелям культуры Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в размере 250 тыс. грн. каждая. Среди награжденных фамилии В.ШКЛЯРА не было.

После этого писатель Юрий АНДРУХОВИЧ предложил украинцам собрать 280 тыс. грн. и вручить В.ШКЛЯРУ так называемую Народную Шевченковскую премию.

11 марта В.ШКЛЯР сообщил, что решил направить средства Народной Шевченковской премии на экранизацию своего романа «Залишенець. Чорний Ворон».

Справка УНИАН. Роман "Залишенець. Чорний Ворон" В.ШКЛЯРА сразу после своего выхода из печати в 2009 году был признан украинским бестселлером.

Роман рассказывает об одной из самых драматических страниц украинской истории - о вооруженной борьбе украинцев (повстанцев Холодного Яра) против большевистской власти в 20-х годах ХХ века. Книга вышла одновременно в двух издательствах: "Ярославів Вал", в котором выиграла конкурс на лучший исторический роман, и "Клуб семейного досуга". Писатель работал над книгой 13 лет.

В ноябре прошлого года в Украине объявили сбор средств для съемок национального блокбастера "Черный ворон" по роману В.ШКЛЯРА.