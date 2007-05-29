БЮТ в новом парламенте не будет создавать коалицию с Партией регионов, и будет либо в демократической коалиции, либо в оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила журналистам лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня.

При этом она отметила, что «наша политическая сила была, есть и остается последовательной в своих идеологических вкусах, мы последовательны в обещаниях, которые мы даем перед избирателями».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «в новом парламенте будет либо демократическая коалиция с нашим участием, либо мы будем в оппозиции».

«Мы не собираемся создавать в новом парламенте широкой коалиции, мы не собираемся создавать коалицию с Партией регионов», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «Партию регионов мы не считаем партией, а мы считаем ее мощным кланом, который пришел в парламент, манипулируя сознанием людей через СМИ».