Цушко выяснит, можно ли бить болельщиков ”демократизаторами”

Министерство внутренних дел проверяет правомерность применения резиновых дубинок во время инцидента с футбольными болельщиками, который произошел после завершения матча за Кубок Украины по футболу между командами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо (Киев)». Об этом сегодня журналистам сообщил начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что, кроме проверки правомерности действий сотрудников милиции, также будет дана оценка действиям самих болельщиков.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в ходе финальной игры между "Динамо" и "Шахтером" за Кубок Украины по футболу за противоправные действия и неповиновение работникам милиции были задержаны 22 человека.

По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве, в частности, после того, как был забит первый гол, болельщики начали зажигать дымовые шашки. При попытке работников спецподразделения “Беркут” остановить такие действия, болельщики стали оказывать сопротивление.

По факту задержания были составлены административные протоколы согласно со ст.173 и ст.185 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Среди 22 задержанных были 7 несовершеннолетних. До проведения судебного заседания они отпущены к родителям, остальные находятся в райуправлении милиции.