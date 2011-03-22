Добкин: если не сможет Ливия, найдется другой покупатель

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие может найти другого покупателя на самолеты Ан-74ТК-200С, которые предприятие изготовляет для Ливии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил ДОБКИН.

Он отметил, что один самолет уже почти готов, однако сегодня Ливия вряд ли сможет вести переговоры о его покупке.

«Если не сможет Ливия, то найдется другой покупатель», - отметил М.ДОБКИН.

Он добавил, что на сегодняшний день «есть определенные контакты» со странами, в которые Харьковский авиазавод поставлял самолеты ранее, в частности с Азербайджаном, Туркменией, Таджикистаном, Россией и некоторыми компаниями на внутреннем рынке Украины.

«Я считаю, что наш авиазавод делает высоколиквидную продукцию, на которую найдется покупатель», - подчеркнул М.ДОБКИН.