В Новой Зеландии с опозданием на год начались съёмки "Хоббита".

Как передаёт радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на Reuters, работа над проектом стартовала ещё в 2007 году. Однако из-за бесконечных судебных разбирательств, прежде всего, по поводу прав на экранизацию, среди наследников Толкиена и снявшего трилогию "Властелин колец" Питера ДЖЕКСОНА подготовка к съёмкам сильно затянулась.

Сейчас бюджет картины вырос до рекордных 500 миллионов долларов. Она грозит стать самой дорогой за всю историю Голливуда.

Выход "Хоббита" в прокат запланирован на декабрь 2012 года. Второй фильм появится годом позже.