”5-й канал” предостерегает Генпрокуратуру от попыток наступать на свободу слова

“5-й канал” называет заявления Генеральной прокуратуры Украины в свой адрес наступлением на свободу слова и приглашает Святослава ПИСКУНА выразить свою позицию в эфире канала.

Об этом говорится в обращении наблюдательного совета, руководства и коллектива “5-го канала”, переданном УНИАН.

В частности, авторы обращения видят в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры о «предубежденности в освещении деятельности Генеральной прокуратуры» попытку давления на журналистов и считают это наступлением на свободу слова в Украине.

„Мы призываем пресс-службу Генеральной прокуратуры руководствоваться в своей деятельности фактами, а не предположениями, и не дискредитировать своими необоснованными заявлениями такой важный государственный орган как Генеральная прокуратура Украины”, - отмечает «5-й канал» .

Авторы заявления подчеркивают, что с момента создания «5-го канала» их журналисты всегда придерживались принципов объективности, а редакторский коллектив отстаивал и будет отстаивать принципы сбалансированной и беспристрастной подачи информации.

„Поэтому мы категорически не воспринимаем непонятные упреки со стороны Святослава ПИСКУНА. Фактически выдвигая обвинение в адрес журналистов Владимира АРЬЕВА и Наталии ФИЦИЧ, Вы пытаетесь дискредитировать весь творческий коллектив «5-го канала», делая поспешные и необоснованные выводы о профессионализме его работы”, - подчеркивается в обращении.

Они отмечают, что В.Арьев и Н.Фицич – одни из самых авторитетных журналистов Украины, которые всегда своей профессиональной деятельностью подтверждали право медиа называться «четвертой властью».

«5-й канал» обращается к Генеральной прокуратуре с предложением привести факты «предвзятого освещения деятельности Генеральной прокуратуры Украины» и приглашает С.Пискуна выразить свою позицию в эфире их канала.

Обращение подписали председатель наблюдательного совета “5-го канала” Петр ПОРОШЕНКО, генеральный директор “5-го канала” Иван АДАМЧУК и шеф-редактор “5-го канала” Александр НАРОДЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 мая, пресс-секретарь освобожденного указом Президента с должности генпрокурора С.ПИСКУНА Елена РУБЦОВА зачитала корреспондентам “5-го канала” заявление, в котором обвинила канал в предвзятом освещении деятельности Генпрокуратуры и связала это с “расследованием уголовного дела о контрабанде наркотиков через границы Германии, Польши и Украины гражданами Владимиром АРЬЕВЫМ и Наталией ФИЦИЧ, сотрудничающими с “5-м каналом”.

В.Арьев опроверг обвинение Генеральной прокуратуры в контрабанде наркотиков, он связывает эти обвинения со своей профессиональной деятельностью.