Покупатель Укртелекома опровергает информацию о смене владельца

EPIC Goldscheider & Wurmböck (EPIC, г. Вена, Австрия) остается единственным владельцем компании EPIC Services Ukraine (ESU, г. Киев), которая приобрела контрольный пакет акций "Укртелекома".

Об этом сообщили УНИАН в ESU, комментируя появившиеся в СМИ сведения о смене владельца.

Как отмечается в сообщении EPIC Goldscheider & Wurmböck (EPIC), эксклюзивный владелец EPIC Advisors Limited (EAL), который через дочернее предприятие EAL является единственным владельцем EPIC Services Ukraine (ESU), принял решение оптимизировать структуру холдинга, адаптировав ее к приватизации "Укртелекома", путем переуступки права прямого владения в ESU компании EPIC Telecom Invest Ltd (ETI). При этом ETI является 100-процентным собственником EAL.

«Таким образом, EPIC остается 100% владельцем ESU», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в некоторых СМИ, за несколько дней до подачи заявки на покупку "Укртелекома" 100% уставного фонда ESU перешли от принадлежащего австрийцам фонда Epic Advisors Ltd. в собственность недавно созданной на Кипре фирмы Epic Telecom Invest Ltd.

В сообщении ESU ничего не сообщается о юридическом адресе ETI.

Напомним, 11 марта текущего года Фонд госимущества Украины подписал договор купли-продажи с дочерней компанией фонда ESU на покупку 92,79% акций ОАО «Укртелекома», как с единственным претендентом.

Согласно оценке 92,79% акций ОАО «Укртелеком», предоставленной ООО «Консалтинговая фирма «Остpов», стоимость этого пакета акций «Укртелекома» составляет 10 млрд. 575,1 млн. грн. Экспертная оценка превышает стартовую цену акций ОАО «Укртелеком» на 75 млн. грн.