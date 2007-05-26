Шемчук отменил приказы Пискуна и переделил обязанности руководителей ГПУ

Исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Виктор ШЕМЧУК отменил все приказы генерального прокурора, изданные после коллегии ГПУ 24 мая этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШЕМЧУК сообщил сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

«В ГПУ издавалось ряд приказов, распоряжений, указаний лицом, которое не в праве было этого делать. Мной был подписан приказ в соответствии с указом Президента от 24.05.07 отменить все приказы, распоряжения и указания, изданные от имени Генерального прокурора Украины после обнародования на коллегии ГПУ Указа Президента (об освобождении Святослава ПИСКУНА от должности генпрокурора – УНИАН)», - сказал В.ШЕМЧУК.

Он отметил, что этот приказ доведен до всех руководителей и работников аппарата ГПУ, прокуроров областей, прокуроров г. Киева и г. Севастополя, прокурора АРК, военных прокуроров и прокуроров Военно-Морских Сил.

В.ШЕМЧУК также сообщил, что подписал приказ о распределении обязанностей между руководителями ГПУ. Так, за собой он оставил управление Главным управлением организационно-правового и кадрового обеспечения, Главным управлением надзора над соблюдением законов при ведении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия, Управлением внутренней безопасности и борьбы с коррупцией в органах прокуратуры Украины.

Кроме того, заместителю генпрокурора Украины Николаю ГОЛОМШЕ подчиняется Главное следственное управление, заместителю генпрокурора Виктору ПШОНКЕ подчинено Международно-правовое управление и Управление рассмотрения общих обращений граждан и исполнения особых поручений Генпрокурора, заместителю генпрокурора Ренату КУЗЬМИНУ подчиняется Управление делами, отдел финансирования и бухгалтерского учета и взаимодействия с КМУ относительно финансирования генпрокуратуры.

Также В.ШЕМЧУК подчеркнул, что он отменил распоряжение об освобождении Н.ГОЛОМШИ от должности заместителя генпрокурора.