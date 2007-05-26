В Черновицком пограничном отряде - день открытых дверей

В Черновицком пограничном отряде состоялся День открытых дверей и торжества, во время которых лучшим защитникам границы областные власти вручили часы, а Черновицкая мэрия премии.

Как передает корреспондент УНИАН, в Черновицком пограничном отряде гостям демонстрировали технику и оружие, которое используют пограничники, а также условное задержание нарушителя границы служебными собаками, их умение обнаруживать наркотики и тому подобное.

Как сообщил журналистам начальник Черновицкого пограничного отряда Сергей СТУКАЛО, в прошлом году на участке государственной границы на территории Буковины задержано 1755 нарушителей законодательства, 46 незаконных мигрантов, в 2,5 тысячам мигрантам отказано во въезде, изъято контрабандных товаров на сумму свыше 7 миллионов гривен.

28 мая в Украине традиционно отмечается День пограничника.