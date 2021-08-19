Больше всего таких на юго-востоке страны, среди менее обеспеченных представителей старшего поколения.

32% украинцев сожалеют о распаде Советского Союза. Ностальгируют по Советскому Союзу также те, кто не поддержал бы провозглашение Независимости, а также люди, считающие свои лучшие времена уже в прошлом.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного социологической группой "Рейтинг".

Больше всего таких граждан на юго-востоке страны, среди представителей старшего поколения, менее обеспеченных. В то же время 61% опрошенных не сожалеют сейчас о распаде Советского Союза.

В группе "Рейтинг" отмечают, что различия в отношении к советскому прошлому среди населения России и Украины диаметрально противоположными. Если за последние десять лет уровень ностальгии по советскому прошлому в Украине постепенно снижается, то в России – растет.

Влияние советского периода на развитие Украины 52% опрошенных оценили как нейтральное, 23% – как негативное, 18% – положительное. Полярные оценки (и отрицательные, и положительные) дают представители старшего поколения. Среди самых молодых участников опроса доминирует нейтральная позиция, поскольку для них период СССР – это информация из учебника истории, а не реальный опыт.

Читайте такжеВ Украине строят новый военно-морской флот: Зеленский назвал срокиСвобода слова (77%) и условия для самореализации (64%) – сферы которые, по мнению опрошенных, лучше развиты в современной Украине, по сравнению с советским периодом. Зато оценки уровня жизни разделились поровну: по 43% опрошенных считают, что он был лучше как во времена Советского Союза, так и в современной Украине. Младшее поколение считает, что сегодня лучше, старшее – наоборот.

По оценке уровня медицины и образования современная Украина пока "уступает" советскому прошлому. Только те, кто родился в независимой Украине, считают, что уровень медицинских и образовательных услуг сегодня лучше. Старшие же, наоборот, оценивают современную медицину и образование значительно хуже.

Несмотря на то, что сравнение уровня жизни в современной Украине и СССР имеет полярные оценки, возвращение к плановой экономике поддерживают лишь 27% опрошенных. Две трети выступают за рыночные отношения. При этом, в возрастном распределении различий значительно меньше, чем в имущественном: чем богаче опрошенные, тем чаще они высказываются за свободный рынок.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве прошла первая репетиция парада по случаю 30-летия Независимости Украины.

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Автор: Надя Пришляк