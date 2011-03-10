Российский криминальный авторитет свободно ездит в Украину

В Государственную пограничную службу не поступала информация о необходимости задержания российского гражданина Алимжана Тахтахунова, известного как криминальный авторитет "Тайванчик". Об этом заявил офицер пресс-службы Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Нам должна была бы поступить информация, запретить въезд в Украину или задержать на границе, а нам поручений никаких не поступало на счет этого человека", - заявил он.

Напомним, на днях Тахтахунов, которому из-за открытого в США уголовного дела запрещен въезд в большинство стран мира, рассказал, что стал ездить в Украину после того как президентом стал Виктор Янукович.

В свою очередь депутат от Партии регионов Ян Табачник подтвердил факт пребывания в Киеве Тахтахунова.

"Я знаком с ним. То, что он был в Украине, я знаю, к сожалению, я болел тогда и его не видел. Это было тогда, когда у Кобзона здесь был концерт, и он (Тахтахунов) приехал в Украину", - рассказал Табачник.

Нардеп уточнил, что "по нашему Интерполу его нет в розыске".

ТСН