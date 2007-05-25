Шевченковский суд дал задний ход и пустил Станик и Пшеничного в КС
И.о. председателя имеет на руках постановление
|Валерий ПШЕНИЧНЫЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШЕНИЧНЫЙ сообщил журналистам возле здания Конституционного Суда.
Он имел на руках соответствующее постановление суда, и когда проходил в здание КС, продемонстрировал его работникам госохраны. Благодаря этому он сегодня без препятствий попал в здание КС.
При этом В.ПШЕНИЧНЫЙ сообщил, что сегодня заседание КС не состоится, поскольку кворума, как и прежде, нет.
В.ПШЕНИЧНЫЙ также надеется, что работа суда будет возобновлена на будущей неделе.
Как сообщал УНИАН, 23 мая Шевченковский районный суд г. Киева вынес решение, которым запретил В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО осуществлять полномочия судей Конституционного Суда Украины, поскольку они являются освобожденными от должностей.