Шевченковский суд дал задний ход и пустил Станик и Пшеничного в КС

09:29, 25 мая 2007
Общество
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И.о. председателя имеет на руках постановление

Валерий ПШЕНИЧНЫЙ
Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Валерий ПШЕНИЧНЫЙ заявляет, что Шевченковский районный суд Киева принял решение об отмене своего постановления относительно запрещения Сюзанне СТАНИК, Валерию ПШЕНИЧНОМУ и Владимиру ИВАЩЕНКО появляться в помещении КС и исполнять обязанности судей КС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШЕНИЧНЫЙ сообщил журналистам возле здания Конституционного Суда.

Он имел на руках соответствующее постановление суда, и когда проходил в здание КС, продемонстрировал его работникам госохраны. Благодаря этому он сегодня без препятствий попал в здание КС.

При этом В.ПШЕНИЧНЫЙ сообщил, что сегодня заседание КС не состоится, поскольку кворума, как и прежде, нет.

В.ПШЕНИЧНЫЙ также надеется, что работа суда будет возобновлена на будущей неделе.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Шевченковский районный суд г. Киева вынес решение, которым запретил В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО осуществлять полномочия судей Конституционного Суда Украины, поскольку они являются освобожденными от должностей.

 

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