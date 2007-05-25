Шевченковский суд дал задний ход и пустил Станик и Пшеничного в КС

Исполняющий обязанности председателя Конституционного Суда Украины Валерий ПШЕНИЧНЫЙ заявляет, что Шевченковский районный суд Киева принял решение об отмене своего постановления относительно запрещения Сюзанне СТАНИК, Валерию ПШЕНИЧНОМУ и Владимиру ИВАЩЕНКО появляться в помещении КС и исполнять обязанности судей КС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШЕНИЧНЫЙ сообщил журналистам возле здания Конституционного Суда.

Он имел на руках соответствующее постановление суда, и когда проходил в здание КС, продемонстрировал его работникам госохраны. Благодаря этому он сегодня без препятствий попал в здание КС.

При этом В.ПШЕНИЧНЫЙ сообщил, что сегодня заседание КС не состоится, поскольку кворума, как и прежде, нет.

В.ПШЕНИЧНЫЙ также надеется, что работа суда будет возобновлена на будущей неделе.

Как сообщал УНИАН, 23 мая Шевченковский районный суд г. Киева вынес решение, которым запретил В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО осуществлять полномочия судей Конституционного Суда Украины, поскольку они являются освобожденными от должностей.