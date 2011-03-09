Украинского правозащитника не пустили в Беларусь

Украинскому правозащитнику Максиму Кицюку в среду было отказано во въезде в Беларусь, говорится в сообщении белорусского правозащитного центра "Весна". "Инцидент произошел в 3.20, во время пересечения границы на поезде "Киев - Минск", сообщает РИА Новости.

Как рассказал коллега Кицюка Антон Голобородько, сотрудники Гомельского пограничного отряда отказ в пропуске через границу аргументировали тем, что правозащитнику запрещен въезд в Беларусь. По словам самого Кицюка, ночь он провел в камере, а утром поездом "Санкт-Петербург - Киев"он был отправлен обратно в Украину. Он пояснил, что при проверке документов белорусские пограничники выяснили, что его фамилия числится в базе данных с пометкой "Въезд запрещен". Пограничники направили запрос в Минск, информация о статусе "Въезд запрещен"подтвердилась. Кицюк рассказал, что когда его отправляли обратно, на билете был поставлен штамп "Депортирован".