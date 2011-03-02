Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК выступает за закрытие более 10% школ в Украине.

Об этом он заявил после открытия международной выставки «Современные учебные заведения – 2011», сообщает сайт «Комментарии».

В частности, Д.ТАБАЧНИК считает, что нужно закрыть школы, в которых учится менее 40 школьников. К новому месту учебы детей должны будут возить школьные автобусы, количество которых в этом году запланировано увеличить до 550.

«В Украине сегодня насчитывается 606 школ, в которых учится от 1 до 10 учеников. Еще в 1470 школах количество учащихся составляет от 10 до 40 человек. Это более чем 10% от общего количества школ. Есть ли смысл сохранять их?», - отметил Д.ТАБАЧНИК. В то же время он подчеркнул, что решать вопрос о целесообразности деятельности таких учреждений должны местные власти.

Министр также сообщил, что, по данным мониторинга Всемирного банка, ни один из учеников этих школ за последние 10 лет не стал победителем школьных олимпиад или других подобных конкурсов.

По мнению Д.ТАБАЧНИКА, выходом из ситуации может стать активное развитие программы «Школьный автобус». Министр отметил, что детям лучше учиться в одной, но крупной школе. Для этого школьные автобусы будут забирать детей из 3-4 населенных пунктов. И если в Канаде школьные автобусы обычно за раз преодолевают расстояние в 70 миль (около 113 км), то в Украине это расстояние ограничат 20 км, чтобы автобусу не пришлось несколько часов собирать детей по отдаленным населенным пунктам.

«В прошлом году мы заказали 112 школьных автобусов, еще 58 предоставил Всемирный банк. Еще 112 машин предоставили областные власти. Исходя из бюджета на этот год, мы рассчитывает приобрести 65-70 автобусов. Если областные власти это соревнование поддержат, то мы выйдем на общее количество в пять с половиной сотен школьных автобусов», - уверен Д.ТАБАЧНИК.

При этом министр отметил, что школы, в которых учатся более тысячи детей, должны работать в нормальном режиме.