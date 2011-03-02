Тайны Украины: на генпланах почти всех городов стоит гриф «Секретно»

В большинстве городов Украины доступ к генеральным планам ограничен грифами «Для служебного пользования» (ДСП) и «Секретно».

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга доступности для граждан генеральных планов, обнародованного сегодня на пресс-конференции в УНИАН экспертами Восточноукраинского центра общественных инициатив (ВЦОИ).

«Свыше 31 миллиона граждан лишены доступа к градостроительным документам, а это почти 70% населения», - сказал глава Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимир ЩЕРБАЧЕНКО.

Он сообщил, что исследование в рамках проекта «Через доступ к генеральным планам – к градостроительству без коррупции» проводилось ВЦОИ при финансовой поддержке международного фонда «Возрождение» в 2009-2011 годах путем отправки официальных запросов в органы местного самоуправления 196 городов с населением свыше 25 тыс. человек и курортных городов, а также управления СБУ, 18 проектных институтов и профильных министерств и ведомств.

В частности, в запросах шла речь о предоставлении копий картографических чертежей и содержательной части генпланов.

Согласно исследованию, ни один из 196 городов не предложил качественную и полноценную копию генерального плана или его картографической составляющей. Только пять городов (Калуш, Моршин, Хмельник, Щелкино, Южноукраинск) предоставили копии основных чертежей генпланов. При этом 115 из 196 советов городов отказали в доступе к генпланам.

В частности, 84 города и поселков городского типа официально заявили об ограничении доступа к генпланам грифами ДСП или «Секретно». При этом эксперты заявляют о том, что количество таких городов больше, чем об этом сообщают городские советы.

В то же время в СБУ и прокуратуре считают практику засекречивания генпланов не противоречащей законодательству и не принимают мер по изменению данной ситуации.

В.ЩЕРБАЧЕНКО отметил, что изготовление генеральных планов, полностью открытых для общественности, технически возможно, однако органы местной власти не заказывают их, в частности, из-за того, что не утверждены расценки на разработку открытых для общественности генпланов.

В свою очередь эксперт проекта «Через доступ к генеральным планам – к градостроительству без коррупции» Александра МАТВИЙЧУК пояснила, что генеральные планы должны быть открытыми и не являются интеллектуальной собственностью разработчиков. Однако недостатки правового регулирования и несоблюдение местными властями законодательства являются одними из причин в ограничении доступа общественности к генеральным планам.