В Киевской области разбили бюст Шевченко - милиции нет дела

В Сквирском районе Киевской области разбили бюст Тараса Шевченко, однако уголовное дело не возбуждено.

Об этом сообщает "Газета по-украински" (№ 1184 от 2 марта 2011 года) со ссылкой на местного скульптора Григория ЛИТОША.

"Как отрезали голову Сталину, то подняли шум на всю страну. А здесь просто так разгромили Кобзаря, и никому нет дела", - сказал автор скульптуры Г.ЛИТОШ.

По его словам, он увлекается изготовлением скульптур всю свою жизнь. "Я - патриот. Люблю Шевченко, наизусть знаю многих его стихотворений. Всю жизнь имею хобби - изготовлять из железобетона и гипса скульптуры. Больше всего - Шевченко. Сейчас есть время этим заниматься", - отметил он.

Г.ЛИТОШ также сообщил, что несколько лет назад изготовил из железобетона 3-метровую скульптуру Кобзаря, которая была установлена в районном центре.

"Летом 2008-го узнал, что в центре Сквиры освободился постамент от памятника Ленина. Я зашел к мэру Валерию СКАЧКО. Говорю, у меня есть статуя Шевченко, пригласил посмотреть. Приехало районное руководство, посмотрели... Заключили договор купли-продажи на 400 тыс. грн. Когда памятник на постамент поставили, от договора все дружно отказались. Ты его подарил, говорят. Наш тогдашний губернатор Вера УЛЬЯНЧЕНКО говорила по радио, что на памятник в Сквире выделили миллион гривен. Когда я пошел просить деньги, стали мне угрожать: "Хочешь ободрать район? Привяжем к дереву, лисы разорвут". А теперь некому пожаловаться, новые чиновники меня впервые видят", - рассказывает местный скульптор.

По его словам, он изготовил также бюст Т.Шевченко к 85-летию Сквирского района, однако 2 февраля ночью к нему ворвались несколько мужчин и разбили бюст. "Разбили окно, разбили во дворе Шевченко. И никому дела нет. Говорят, убытки не превышают 25 тыс. грн. Участковый выехал, поснимали отпечатки, но до сих пор не дали ни одного письменного ответа", - сообщил Г.ЛИТОШ.

Как сообщал УНИАН, правоохранительные органы по подозрению в повреждении памятника Сталину в Запорожье задержали 11 членов ВО "Тризуб". Памятник Сталину в Запорожье было установлено 5 мая 2010 года на территории Запорожского обкома КПУ. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили бюст Сталина, отрезав голову. В новогоднюю ночь произошел взрыв на территории Запорожского обкома КПУ, в результате чего памятник Сталину был полностью разрушен.