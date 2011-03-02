2010 год стал рекордно низким по количеству разводов

На протяжении 2010 года в Украине было зарегистрировано рекордно низкое количество разводов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом информировал министр Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, в целом расторжение брака в прошлом году зарегистрировали 126 тысяч пар, что почти на 14% меньше, нежели в 2009 году, и почти на 25% меньше, чем в 2008 году.

При этом, по словам министра юстиции, показатели 2010 года продолжили многолетнюю тенденцию относительно постепенного уменьшения количества расторгнутых браков в стране.

Вместе с тем, количество браков среди украинцев традиционно превышает количество разводов в 2-4 раза. В частности, на протяжении 2010 года в Украине были зарегистрированы свыше 300 тысяч браков, что в среднем превысило количество зарегистрированных разводов почти в 2,5 раза.

Наилучшее соотношение количества заключенных к количеству расторгнутых браков было традиционно зафиксировано в Закарпатской области. Так, в 2010 году на каждый развод в регионе приходилось четыре брака.

В 2010 году высокое соотношение количества заключенных браков к количеству расторгнутых было также зафиксировано в Ривненской, Волынской и Львовской областях, где на каждые 3,5 брака приходился один развод, в Тернопольской и Ивано-Франковской областях – на каждые 3 брака один развод, в Черновицкой области и г. Киеве – на каждые 2,7 браков один развод, в Одесской области – 2,5 брака на один развод.

В остальных регионах один развод в 2010 году приходился в среднем на каждые 2 брака.