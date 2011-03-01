Во львовских многоэтажках устанавливают видеокамеры

Во Львове стартовал пилотный проект по установке камер наблюдений в машинных отделениях лифтов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в трех домах Франковского района города в целях безопасности в подъездах уже установили такие камеры.

«Это позволит свести к минимуму количество краж тормозных катушек из лифтов. Можно увидеть, кто заходит в подъезд, и кто, собственно, попадает в машинное отделение лифта", - сказал и.о. председателя Франковской районной администрации Михаил КОСМИНА.

По его словам, камеры установлены за средства львовских интернет-провайдеров. "Мы обратились к ним с такой инициативой и получили согласование. Ведь интернет-провайдеры тоже заинтересованы в сохранении своих технических материалов, находящихся в машинных отделениях лифтов. Сотрудничество по установке камер налажено и будет продолжаться в дальнейшем», - отметил М.КОСМИНА.