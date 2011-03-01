Азаров не даст шансов заморским продуктам?

Украина в течение 3-7 лет должна сама себя обеспечить продовольствием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня журналистам в ходе рабочей поездки по научно-исследовательским институтам в отрасли агропромышленного комплекса.

«Самое главное меня интересует: каким образом сделать отдельные достижения отдельных коллективов достоянием всей страны. Задача стоит очень большая, очень серьезная. И всем совершенно понятно и очевидно, что за год никаких радикальных изменений не сделаешь, но целенаправленная, планомерная работа за 3-5, может быть 7 лет, позволит решить множество серьезнейших задач. Прежде всего, обеспечение Украины собственными продуктами питания», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что это касается, прежде всего, увеличения объемов производства зерновых, мяса, молока. Премьер считает, что для этого не нужны колоссальные средства, а необходимы правильные организационные решения.