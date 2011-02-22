Минобороны: на территории Ливии нет украинских летчиков

На территории Ливийской Арабской Джамахирии нет ни одного военного летчика Вооруженных сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, отметив, что сегодня некоторые отечественные средства массовой информации обнародовали информацию о том, что якобы пилоты истребителей, обстрелявших демонстрантов в Ливии, были украинцами.

Департамент прессы и связей со средствами массовой информации Минобороны обращает внимание представителей отечественных СМИ, что обнародование и публикация подобных непроверенных материалов наносит непоправимый вред имиджу нашего государства и ее Вооруженных сил.