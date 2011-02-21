Глава СГГА: землю для военнослужащих найдем, не сомневайтесь

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Валерий САРАТОВ заявляет, что в текущем году на строительство в Севастополе жилья для украинских военнослужащих будет выделено около 100 млн. грн., на которые будут построены не меньше 200 квартир.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в прямом эфире севастопольского телеканала «Бриз».

«Скандалю в Киеве, говорю: что ж такое творится, что так мало строится жилья для военнослужащих в Севастополе?… Ну есть у меня, такие устные подтверждения, и надеюсь, все это будет подписано в постановлениях Кабинета министров Украины, что мы в этом году для украинских военнослужащих, украинских ВМС получим не меньше 100 млн. грн., то есть это 200 квартир».

По словам В.САРАТОВА, его как главу горадминистрации «украинские военнослужащие волнуют точно так же, как и все остальные». Он «очень хотел бы, чтобы наши все украинские военные офицеры имели квартиры».

«У нас с вами на очереди сегодня стоит порядка 2 тысяч 700 семей. И сегодня вот эти проблемы, которые называются «семьи военнослужащих украинского флота» - одна из первоочередных проблем, которые у меня существуют. И мы достаточно серьезно ею занимаемся», - заявил В.САРАТОВ.

Он утверждает, что «с министерством (Министерство обороны Украины) об этом говорил. Буквально, последний раз разговор был позавчера… Мы будем стараться увеличить по максимуму строительство квартир для военнослужащих в Севастополе, это моя проблема. И мы ее будем решать». Как добавил В.САРАТОВ, командующий ВМС Украины «поддерживает позицию горадминистрации в этом вопросе. Мы этим вместе занимаемся».

Он также заверил: «Мы землю для военнослужащих найдем, не сомневайтесь».