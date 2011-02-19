Милиция задержала подозреваемых в поджоге памятника на Закарпатье

19 февраля около 3 часов ночи был обнаружен поджог памятника – монумента «В честь перехода венгерских племен через Карпаты». Памятник расположен на Верецком перевале возле села Вербяж Воловецкого района, что на Закарпатье.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, установлено, что с места события по лесной дороге выехал автомобиль марки «Хюндай» и направился к селу Нижние ворота. Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали трех пассажиров автомобиля. Один из задержанных дал показания о том, что он и его приятели поджигали памятник.

Теперь работники милиции проводят дополнительный осмотр места события, опрашивают свидетелей. В ближайшее время будет решен вопрос относительно возбуждения уголовного дела. Выясняются все обстоятельства инцидента.