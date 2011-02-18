Налоговая отрапортовала: к переходу на автоматический возврат НДС готовы

Налоговая служба Украины готова к переходу в марте т.г. на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, об этом заявил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Виталий ЗАХАРЧЕНКО в ходе доклада В.ЯНУКОВИЧУ о выполнении его поручения относительно детенизации экономики в контексте борьбы с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, в конце января т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил о начале возмещения НДС в автоматическом режиме с 1 марта.

«Для тех компаний, которые готовы работать в режиме открытости и максимальной прозрачности, налоговые службы готовы буквально с 1 марта в автоматическом режиме возмещать НДС», – сказал он.

Напомним, Налоговый кодекс предусматривает применение штрафных санкций против налоговых служб за несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость.

При введении автоматического возмещения НДС возврат средств происходит на 23-й день после подачи декларации. В противном случае предусмотрены штрафные санкции в отношении налоговых служб.