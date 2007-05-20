Бочка медовухи, фейерверк и зажигательная песня - как казаки к грузинам плавали

Казацкая чайка "Спас" отправилась сегодня из Севастополя в Батуми. Через неделю 14 украинцев примут участие в праздновании дня Независимости Грузии.

Как передает «5-й канал», украинские казаки везут с собой подарки: бочку медовухи, изготовленную за древними рецептами, пороховой салют, цветной фейерверк и зажигательную украинскую песню.

Благословение на морское путешествие казаки получили от отца Макария. Также украинскую делегацию в Грузию провожал командующий Военно-Морскими Силами Украины Игорь ТЕНЮХ и генеральный консул Грузии в Украине Зураб ПЛАЧАДЗЕ.

Чайку "Спас" построили во Львове. Ее модель разработана по чертежам древних казацких лодок ХVI-ХVII веков.

Фото УНИАН