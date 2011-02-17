Украинцы второй год подряд не рискуют закладывать имущество

На протяжении 2010 года в Украине было зарегистрировано почти рекордно низкое количество нотариально заверенных договоров о залогах движимого и недвижимого имущества.

Об этом сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, ссылаясь на статистическую отчетность Минюста о нотариальных действиях, совершенных в прошлом году, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По словам министра, начиная с 2007 года, ежегодное количество заключенных договоров о залогах движимого и недвижимого имущества уменьшилось на порядок. При этом максимальное падение количества таких соглашений было зафиксировано в 2009 году.

В 2010 году, по сравнению с предыдущим годом, количество нотариально заверенных договоров о залогах движимого и недвижимого имущества увеличилось почти на 34%. В частности, если в 2009 году нотариусами было заверено 37,5 тыс. договоров залога, то в 2010 уже 56,7 тыс. договоров.

Однако по сравнению с 2007-2008 годами количество таких соглашений отличается почти в 7-10 раз.

Так, по словам министра, в 2007 году у нотариусов было зарегистрировано почти 500 тыс. договоров залога движимого и недвижимого имущества. Из них более 229 тыс. договоров - залогов имущества (ссуды, которые обеспечиваются имуществом или драгоценностями) и свыше 267 тыс. ипотечных договоров (ссуды, которые предоставляются банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, сооружений).

В 2008 году у нотариусов было зарегистрировано 361,5 тыс. договоров залога (свыше 162 тыс. - залоги имущества и почти 199 тыс. - ипотечных договоров).

В 2009 году количество нотариально заверенных договоров о залогах движимого и недвижимого имущества уменьшилось до 37,5 тыс. (из них 18,3 тыс. договоров залогов имущества и 19,3 тыс. – ипотечных договоров).

Из 56,7 тыс. договоров о залогах движимого и недвижимого имущества, зарегистрированных в 2010 году, нотариусами было заверено 30 тыс. 397 договоров залога имущества и 26 тыс. 372 договоров ипотеки.

При этом чаще всего в 2010 году украинцы прибегали к залогу транспортных средств. Таких договоров было зарегистрировано более 25 тыс. Договоров по залогу товаров в прошлом году было зарегистрировано 987, других договоров залога имущества - 4 тыс. 333.

Из 26 тыс. 372 договоров залогов недвижимого имущества (ипотек) нотариусами в течение 2010 года было зарегистрировано залогов квартир или жилых домов – 16 тыс. 122, залогов земельных участков, космических объектов, морских и воздушных судов - 2 тыс. 266.