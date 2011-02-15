Янукович сменил руководство внутренних войск
08:18, 15 февраля 2011Общество
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Указы на официальном сайте
Президент Виктор Янукович уволил Олега Шевчука с должности сменил замначальника Главного управления - командующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел и назначил на эту должность Ярослава Радзивидла.
Соответствующие указы размещены на официальном сайте президента.
Шевчук был назначен пост в конце августа 2010 года, замечает Украинская правда.
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