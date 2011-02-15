Янукович сменил руководство внутренних войск

Президент Виктор Янукович уволил Олега Шевчука с должности сменил замначальника Главного управления - командующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел и назначил на эту должность Ярослава Радзивидла.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте президента.

Шевчук был назначен пост в конце августа 2010 года, замечает Украинская правда.