Янукович сменил руководство внутренних войск

08:18, 15 февраля 2011
Общество
2188

Указы на официальном сайте

Президент Виктор Янукович уволил Олега Шевчука с должности сменил замначальника Главного управления - командующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел и назначил на эту должность Ярослава Радзивидла.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте президента.

Шевчук был назначен пост в конце августа 2010 года, замечает Украинская правда.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter