Статуя Тутанхамона украдена из Каирского музея

Неизвестные украли из Каирского музея восемь "бесценных объектов", в том числе статую фараона Тутанхамона.

Об этом заявил государственный министр по делам древностей Египта Захи ХАВАССА, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Каирский музей расположен на площади Тахрир в Каире, ставшей в последние недели ареной противостояния властей и оппозиции Египта, зачастую переходившего в прямые столкновения. Музей подвергся нападению 28 января, когда на Тахрире произошли беспорядки. Здание также неоднократно забрасывали бутылками с зажигательной смесью и камнями в последующие дни столкновений, рядом горели автомашины, строились баррикады.

В последнее время охрану музея осуществляла армия Египта. В экспозиции Каирского музея представлены тысячи бесценных экспонатов, в том числе принадлежащих к наиболее интересной для туристов эпохе фараонов Древнего Египта. Среди наиболее знаменитых на весь мир памятников Каирского музея можно назвать сокровища из гробницы фараона Тутанхамона, а также зал древнеегипетских мумий.

Президент Хосни МУБАРАК, правивший Египтом 30 лет, 11 февраля подал в отставку с поста главы государства после 18 дней народных волнений. Он передал власть не главе парламента, как это полагается по конституции, а Высшему совету вооруженных сил Египта, который возглавляет министр обороны Хусейн ТАНТАВИ. За время массовых протестов и последовавших беспорядков в Египте погибли как минимум 300 человек и более 5 тысяч получили ранения.