СБУ разоблачила растрату на оборонном предприятии на сумму более 2,35 млн.
Следствие по делу продолжается
Во Львовской области СБУ разоблачила факт растраты имущества служебными лицами одного из предприятий оборонной отрасли на сумму более 2 млн. 350 тыс. грн.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области.
СБУ установила, что в 2008 году служебные лица одного из госпредприятий военно-промышленного комплекса Львовской области незаконно отчуждали в интересах третьих лиц нежилые помещения бывшего профилактория общей площадью 771 кв. м, которые находились на балансе этого предприятия. Для реализации противоправной схемы злоумышленники использовали ряд сфальсифицированных судебных решений и услуги отдельных граждан, с помощью которых зарегистрировали в органах БТИ право собственности на недвижимость на подставное физическое лицо. В дальнейшем приобретенное таким путем государственное имущество несколько раз перепродавалось.
В соответствии с проведенной экспертной оценкой, стоимость отчужденного имущества на момент совершения сделки составляла 2 млн. 366 тыс. грн.
Управлением СБУ во Львовской области по факту растраты служебными лицами государственного имущества в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Следствие по делу продолжается.