СБУ разоблачила растрату на оборонном предприятии на сумму более 2,35 млн.

Во Львовской области СБУ разоблачила факт растраты имущества служебными лицами одного из предприятий оборонной отрасли на сумму более 2 млн. 350 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области.

СБУ установила, что в 2008 году служебные лица одного из госпредприятий военно-промышленного комплекса Львовской области незаконно отчуждали в интересах третьих лиц нежилые помещения бывшего профилактория общей площадью 771 кв. м, которые находились на балансе этого предприятия. Для реализации противоправной схемы злоумышленники использовали ряд сфальсифицированных судебных решений и услуги отдельных граждан, с помощью которых зарегистрировали в органах БТИ право собственности на недвижимость на подставное физическое лицо. В дальнейшем приобретенное таким путем государственное имущество несколько раз перепродавалось.

В соответствии с проведенной экспертной оценкой, стоимость отчужденного имущества на момент совершения сделки составляла 2 млн. 366 тыс. грн.

Управлением СБУ во Львовской области по факту растраты служебными лицами государственного имущества в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Следствие по делу продолжается.